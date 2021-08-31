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İran: Suudi Arabistan ile Bağdat'ta 3 kez görüştük
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İran: Suudi Arabistan ile Bağdat'ta 3 kez görüştük

İran’ın Bağdat Büyükelçisi İrç Mescidi, ülkesi ile Suudi Arabistan arasında Bağdat’ta 3 kez görüşme gerçekleştirildiğini belirterek görüşmelerin devam edeceği bilgisini verdi.

1 Saat Önce
2021-08-31 08:19:45
İran: Suudi Arabistan ile Bağdat'ta 3 kez görüştük

İran'ın Bağdat Büyükelçisi İrç Mescidi, ülkesi ile Suudi Arabistan arasında Bağdat'ta 3 kez görüşme gerçekleştirildiğini belirterek görüşmelerin devam edeceği bilgisini verdi.

Mescidi, Bağdat'ta düzenlenen Rafideyn Forumu'nda yaptığı konuşmada, İran'ın bölge ülkeleriyle diyaloğu desteklediğini ifade ederek, “İran, tüm bölge ülkeleriyle barışa dayalı ilişkilerden yana ve Suudi Arabistan ile karşılıklı saygı temeline dayalı diyalogdan yanayız" dedi.

Ülkesi ile Suudi Arabistan arasında Bağdat'ta 3 kez görüşme gerçekleştirildiğini kaydeden Mescidi, "Bir sonraki görüşme de İran'daki hükümet kurma çalışmalarının tamamlanması sonrası yapılacak" ifadelerini kullandı.

Hiç kimsenin İran'dan korkmaması ve endişe duymaması gerektiğini savunan Mescidi, İran'ın, terörle mücadele hattının ilk sırasında bulunduğunu söyledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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