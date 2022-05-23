İran: Suikaste kurban giden albayın intikamını alacağız

İran Cumhurbaşkanı Reisi, dün başkent Tahran'da suikast sonucu öldürülen Devrim Muhafızları Ordusu mensubunun intikamını alacaklarını mesajı yolladı.

İran'ın başkenti Tahran'da dün Devrim Muhafızları Ordusu mensubu bir albayın suikast sonucu öldürüldü.

Albay Seyyad Hodayi, Tahran'daki Mücahidin-i İslam Caddesi'nde evinin yakınlarında silahlı saldırıya uğradı. İranlı albayın, aracına motosikletli iki saldırganın açtığı ateş sonucu başına isabet eden kurşunlarla hayatını kaybettiği aktarıldı.

Olay yerinden kaçan saldırganlar için yakalama çalışmaları başlatıldı.

Hodayi'nin Suriye'de Devrim Muhafızları Ordusu bünyesinde görev aldığı belirtildi.

Bugün suikastle ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi de emniyet yetkililerinin suikastçilerin peşini bırakmayacağını belirtip "Şehidin kanının intikamının alınacağından hiç şüphem yok" dedi.