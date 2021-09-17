DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

2021 ek tercih ücreti ne kadar? YKS ek yerleştirme ücreti (harcı) ne kadar?
Hollanda'da dehşet! Yoldan geçenleri okla öldürdü
YKS ek yerleştirme başvuru tarihleri açıklandı
2021 1 ek tercihler ne zaman? Ek yerleştirme başvuru tarihleri belli oldu
Tarımsal sulama sistemleri teknolojilerine ihtiyaç artacak
2021 KYK yurt kayıtları ne zaman başlayacak? KYK yurt kaydı son gün ne zaman?
Tepki çeken balina ve yunus avınailişkin ilk resmi açıklama
Denizaltı krizinde Fransa'ya bir tepki de Avustralya'dan
Sir Clive Sinclair kimdir? Sinclair ZX80 nedir? Sir Clive Sinclair neyi icat etti?
Biden'a ateş püsküren ABD basınından Türkiye çıkışı
İda Kasırgası'ndaki felaket gün yüzüne çıktı: Timsahın midesinde insan kalıntıları bulundu
'İki Sergey' yol ayrımında
Reisi: İran, Şanghay İşbirliği Örgütü'ne tam üye olarak kabul edildi
2021 KYK yurdu yedek sonuçları ne zaman açıklanır? KYK yedek sırası ne zaman gelir?
Kuzey Kıbrıs'ta asgari ücret brüt 4 bin 970 lira oldu

TIMETURK / DÜNYA / İran, Şanghay İşbirliği Örgütüne tam üye olarak kabul edildi

İran, Şanghay İşbirliği Örgütüne tam üye olarak kabul edildi

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Şanghay İşbirliği Örgütüne tam üye olarak kabul edildiklerini duyurdu.

2 Saat Önce
2021-09-17 13:19:53
İran, Şanghay İşbirliği Örgütüne tam üye olarak kabul edildi

Reisi, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de düzenlenen ŞİÖ 21. Devlet Başkanları Zirvesi'nde konuştu.

Bugünkü zirvede İran'ın ŞİÖ'ye tam üye olarak kabul edildiğini duyuran Reisi, "Bölgesel düzeyde gerçek barış ve iş birliğini sağlamak için birkaç fırsattan biri olan bu önemli ve etkili toplantıya katılmaktan duyduğum memnuniyetimi ifade etmeme izin verin. İran'ın daimi üyeliği vesilesiyle tüm üyelere samimi teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Uluslararası sistemin kutuplaşmaya ve bağımsız devletler lehine gücün yeniden dağılımına doğru değiştiğini belirten Reisi, ŞİÖ'yü ekonomik, siyasi ve demografik değerlere sahip bir örgüt ve küresel çok taraflılık için "itici bir güç" olarak niteledi.

İran'ın dış politikasının uluslararası kuruluşlara aktif katılım, çok taraflılık, iş birliği ve karşılıklı saygı üzerine kurulduğunu aktaran Reisi, "Dünya yeni bir döneme girdi. Hegemonya ve tek taraflılık ortadan kalkıyor. Uluslararası sistemdeki güç bağımsız devletler lehine değişiyor." diye konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş