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TIMETURK / DÜNYA / İran, Rusya ve Çin'den ortak askeri tatbikat

İran, Rusya ve Çin'den ortak askeri tatbikat

Rusya, İran ve Çin'in Basra Körfezi'nde ortak askeri tatbikat düzenleyeceği bildirildi.

39 Dakika Önce
2021-08-23 14:02:28
İran, Rusya ve Çin'den ortak askeri tatbikat

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Rusya'nın Tahran Büyükelçisi Levan Dzhagaryan, tatbikata ilişkin Rus haber ajansı RIA Novosti'ye konuştu.

Büyükelçi Dzhagaryan, Rusya'nın 2021'in sonları veya 2022'nin ilk aylarında Basra Körfezi'nde İran ve Çin donanmaları ile ortak deniz tatbikatı düzenleyeceğini belirtti.

Rus Büyükelçi, üç ülkenin savaş gemilerinin yer alacağı tatbikatın temel hedefinin uluslararası deniz güvenliğini sağlamak ve korsanlıkla mücadele olduğunu kaydetti.

Öte yandan İran'ın Şangay İşbirliği Örgütü'ne tam üyelik sürecine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Dzhagaryan, "Moskova, Tahran'ın Şangay İşbirliği Örgütü'ne tam üyeliğini destekliyor." ifadelerini kullandı.

İran, Rusya ve Çin donanmaları, daha önce de Hint Okyanusu'nun kuzeyi ve Umman Denizi'nde ortak askeri tatbikat düzenlemişti. Aralık 2019'da yapılan tatbikat, İran'ın 1979'daki devrimden sonra Çin ve Rusya ile düzenlediği ilk geniş çaplı askeri deniz tatbikatı olmuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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