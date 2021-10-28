İran, Rusya’nın direnişine rağmen hava savunma sistemini o ülkeye konuşlandırdı

İran, Rusya’nın karşı çıkmasına rağmen hava savunma sistemlerini İsrail’in olası saldırılarına karşı Suriye'de konuşlandırdı.

İsrail'in Suriye'de Esed rejiminin kontrolü altındaki topraklara düzenlediği hava saldırıları karşısında Rusya'nın sesiz kalması İran'ı harekete geçirdi.

İsrail'in Suriye topraklarına yönelik bir dizi saldırısından sonra, İran, Suriye'deki birimlerinin ve kontrolü altındaki grupların korumasını daha da güçlendirmeye karar verdi.

Daha önce İran, hava savunma sistemlerini defalarca Suriye topraklarına yerleştirmeye çalıştı, ancak her seferinde Rusya'nın direnişiyle karşılaştı. Yaşanan son İsrail saldırıları üzerine Şam rejimi, Tahran'ın hava savunma sistemlerini ülkede konuşlandırmasına izin verdi.

İsrail Haaretz gazetesinin haberine göre; İran'ın son hamlesi İsrail'in Humus ve Şam'a yönelik olası saldırılarını püskürtmede Suriye hava savunma sistemlerinin etkinliğini önemli ölçüde artırdı.

Gazetenin, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin askeri komutanlığına dayandırdığı haberinde, İran hava savunma sistemlerini çok hızlı bir şekilde sadece Suriye'de değil, Irak'ta ve komşu Lübnan'da çok sınırlı miktarlarda da olsa konuşlandırdı.

Haaretz gazetesi, “Son aylarda milletvekillerine sunulan istihbarat tahminlerine göre İran, saldırıları önlemek ve İsrail uçaklarını düşürmek için Suriye, Lübnan, Irak ve başka yerlerde karadan havaya füze sistemleri yerleştirmekle meşgul. Son saldırılardan birinde, Suriye askerleri İran yapımı savunma sistemlerinden İsrail uçağına füzeler ateşledi” dedi.

“Savunma kaynakları, İran tarafından üretilen hava savunma sistemlerinin Suriye'nin İsrail uçaklarına karşı yeteneklerini geliştirmesine yardımcı olduğunu söylüyor. Bu kaynaklara göre, Suriyeliler, İsrail saldırılarına tepki süresini kısaltmayı ve İsrail'in Suriye'de ateşlediği mühimmatları imha etme yeteneklerini geliştirmeyi başardılar” diyen Haaretz gazetesi, İsrailli yetkililerin, bu savunmaların Lübnan'daki Hizbullah, Yemen'deki Husiler ve diğerleri gibi İran destekli grupların eline geçme olasılığından endişe duyduklarını aktardı.

Gazete ayrıca, “Son zamanlarda Suriye hava savunma sistemlerinin etkinliğinin gerçekten artması dikkat çekicidir” yorumunda bulundu.

İran, Suriye hava sahasını ihlal

eden İsrail uçağına saldırdı

Öte yandan İran hava savunması, Suriye sınırını ihlal eden bir İsrail uçağına uyarı yapmadan saldırdı.

Suriye hava sahasına giren bir İsrail savaş uçağı, bilinmeyen bir İran hava savunma sistemi tarafından keşfedildi ve saldırıya uğradı. Ancak roketin İsrail uçağına çarpamadığı bildirildi. İran ordusu, İsrail'in Suriye'deki saldırgan eylemlerine karşı ilk kez bir saldırı başlattı.

Bazı kaynaklara göre ise, bir İsrail savaş uçağı İran hava savunma kompleksinin yerini keşfetti ve onu imha etti, bazı kaynaklar ise İsrail uçaklarının İran uçaklarından korkarak geri çekilmek zorunda kaldığını bildirdi.

Aynı zamanda, İsrail gazetesi Haaretz, İsrail Savunma Komutanlığı'na (IDF) atıfta bulunarak, İsrail ordusunun Suriye'de İran hava savunma sistemlerinin konuşlandırılmasının gerçekten farkında olduğunu bildirdi. Gazete, "Şimdi bu İsrail için oldukça büyük bir sorun haline gelebilir, çünkü daha önce Şam ve Moskova arasındaki anlaşmalara göre İran hava savunma sistemleri Suriye'de konuşlandırılmadı" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.