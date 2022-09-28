''İran renkli devrimler yapılacak ülke değil''

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, 'ABD, İran’da rejim değişikliği olmayacağını bilsin. İran halkı bilinçlidir. Barışçıl gösteri, itiraz ve anarşi arasındaki farkı bilir' dedi.

İran'da ahlak polisince gözaltına alındıktan sonra yaşamını yitiren Mahsa Amini için ülke geneline yayılan gösterilere ilişkin açıklama yapan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan "İran renkli devrimler veya darbeler yapılacak ülke değil. ABD, İran'da rejim değişikliği olmayacağını bilsin" dedi.

Mahsa Amini'nin ölümünden dolayı üzgün olduklarını söyleyen Abdullahiyan "Amini hadisesine benzer vakalar her yıl başka ülkelerde de yaşanabiliyor. Cumhurbaşkanımız olayın ilk gününden itibaren konuyu yakından takip etti ve soruşturma başlatıldı" ifadelerini kullandı.

Abdullahiyan, "İngiltere merkezli yayın organları, İran'da barışçıl başlayan ve sona eren gösterileri kışkırtmaya ve tahrik etmeye çalışıyorlar. Bu yayın organları açık bir şekilde insanları sokağa çıkmaya, kamu mallarına zarar vermeye ve öldürmeye çağırıyorlar. İran renkli devrimler ve darbeler yapılacak ülke değil. ABD, İran'da rejim değişikliği olmayacağını bilsin. İran halkı bilinçlidir. Barışçıl gösteri, itiraz ve anarşi arasındaki farkı bilir. Biz İran'da halkın taleplerini dinliyor ve önem veriyoruz" şeklinde konuştu. .