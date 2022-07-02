DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

16,7832 ₺

EURO

17,4971 ₺

ALTIN

976,05 ₺

BİST

2.443,77 ₺

TIMETURK / DÜNYA / İran peş peşe depremlerle sarsıldı: Ölü ve yaralılar var

İran peş peşe depremlerle sarsıldı: Ölü ve yaralılar var

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

5 Saat Önce
2022-07-02 07:56:22
İran peş peşe depremlerle sarsıldı: Ölü ve yaralılar var

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Hemir ve Bender Lenge şehirleri çevresi olan 6,1 büyüklükteki deprem, yerel saatle 02.02'de kaydedildi.

Depremde ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiği, 19 kişinin yaralandığı bildirildi.

Sayehuş, Konh, Dejgan ve Çah Ahmed bölgelerinde ciddi hasarlar olduğu aktarıldı.

Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

İlk depremden birkaç dakika sonra 4,6 ve 4,7 büyüklüğünde iki artçı deprem meydana geldiği aktarıldı.

Deprem Hürmüzgan eyaletinin yönetim merkezi Bender Abbas şehrinde de hissedildi, halk sokağa döküldü.

​​​​​​​Fars Haber Ajansı ayrıca, güvenliğin sağlanması için Hürmüzgan'ın depremden etkilenen bölgelerine Devrim Muhafızları ve ona bağlı Besic kuvvetlerinin gönderildiğini aktardı. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş