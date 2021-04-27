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İran nükleer anlaşması görüşmeleri Viyana’da sürüyor

Viyana’da Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan İran nükleer anlaşmasının tam olarak uygulanması ve ABD’nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı görüşmeler taraf ülkelerin temsilcilerinin katılımıyla yarın da devam edecek.

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27.04.2021 21:26:42
İran nükleer anlaşması görüşmeleri Viyana’da sürüyor

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi adına AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora'nın başkanlığında bir araya gelen KOEP Ortak Komisyonu'na, Rusya, Çin, Almanya, İngiltere, Fransa ve İran'dan üst düzey temsilciler katıldı.

Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Wang Qun, toplantı çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, anlaşmaya ilişkin görüşmelerde 4'üncü haftaya girilirken, bazı hususlarda ilerleme kaydedilirken, büyük görüş farklılıklarının da hala sürdüğüne değindi.

Qun, bugüne kadar İran ve ABD'nin tam anlamıyla anlaşmaya dönmesini sağlamak için yapılan çalışmaların düzenlenmesinin önemli olduğunu belirterek, ABD'nin İran ve 3'üncü ülkelere yönelik uyguladığı yaptırımları kaldırmasının harekete geçilmesinde öncelik arz ettiğini, İran'ın KOEP'yi tam olarak uygulamaya başlamasında bunun en belirleyici unsur olduğunu aktardı.

Komisyonun, yaptırımların kaldırılması için hangi adımların atılması gerektiğine ilişkin görüşmeleri sürdürdüğünü kaydeden Qun, komisyonun yarın da çalışmalarını sürdüreceğini dile getirdi.

Rusya'nın BM Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mikhail Ulyanov da Twitter'den yaptığı açıklamada, tarafların anlaşmanın ilk haline tam olarak dönülmesi hususunda hem fikir olduğunu, bu doğrultuda sürecin hızlandırılmasının kararlaştırıldığını ifade etti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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