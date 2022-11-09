İran Meclisi 14 bin kişinin idamını istiyor!

İran Parlamentosu, Mahsa Amini’nin ölümünün ardından başlayan protestolarda gözaltına alınanlara idam cezası verilmesine dair kararı onayladı.

İran'da 'hicap kurallarına uymadığı' gerekçesiyle gözaltına alınan 22 yaşındaki Mahsa Emini, iddiaya göre gördüğü şiddet sonrası 16 Eylül'de hayatını kaybetti. İran hükümeti şiddet iddialarını yalanlarken olayın ardından binlerce İranlı sokaklara döküldü. Haftalardır süren protestolarda çok sayıda kişi hayatını kaybederken 15 bin kişi de gözaltına alındı.

İran'da gözaltına alınan protestocular için kritik bir karara imza atıldı. İran Parlamentosu büyük bir çoğunlukla protestocular için ölüm cezası lehinde oy kullandı.

İranlı vekiller, son günlerde, tutuklanan protestoculara büyük cezalar verilmesi yönünde çağrılar yaptı. CNN'e göre; İran Parlamento'sunun 227 üyesinin imzaladığı mektupta protestoculara "mümkün olan en kısa sürede iyi bir ders olacak" şekilde katı bir ceza verilmesi istendi.

İran hükümet sözcüsü Mesud Setayeshi, "Artık halk, yargı ve güvenlik kurumlarından, protestocularla sağlam, caydırıcı ve yasal bir şekilde ilgilenmelerini istiyor." dedi.

PARLAMENTO ÖLÜM CEZASI YÖNÜNDE OY KULLANDI

Newsweek'in haberine göre İran Parlamentosu 290 vekilden 227'sinin oyuyla gözaltına alınan tüm protestoculara ölüm cezası verilmesini onayladı.

TUTUKLU SAYISI 15 BİNE YAKLAŞTI

İran Parlamentosu'nun aldığı karar sonrası infazların ne zaman gerçekleşeceği belli olmazken Carnegie Endowment üyesi Karim Sadjadpour gözaltına alınan protestocu sayısının 15 bine yaklaştığını bildirdi.

Sadjadpour ayrıca,"Son 8 haftada İran rejimi 300'den fazla protestocuyu öldürdü, yaklaşık 15 bin kişiyi hapse attı ve yüzlercesini daha idam etmekle tehdit etti, ancak İran'ın kadınları ısrar ediyor. Bugün üniversiteli kadın öğrenciler başörtülerini çıkardılar. Ben özgür bir kadınım' ifadelerini kullandı. .