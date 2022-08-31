İran mallarına resmen savaş açtılar! İthalat ve ihracat da yasaklandı

Suriye İslamî Meclisi’ne bağlı olarak faaliyet yürüten Suriye İftâ Meclisi (Suriye Müftülüğü) yayınladığı fetvayla İran mallarının boykotunun vacip olduğunu bildirdi.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Suriye İslamî Meclisi'ne bağlı olarak faaliyet yürüten Suriye İftâ Meclisi (Suriye Müftülüğü) yayınladığı fetvayla İran mallarının boykotunun vacip olduğunu bildirdi. Son zamanlarda Suriye'nin kuzeyinde varlığı artan İran mallarına karşı harekete geçen Meclis, İran ürünleri hakkında bildiri yayınladı.

15 alim imzaladı

Dün yayınlanan ve Meclis üyesi 15 din aliminin imza attığı fetvada Suriye muhalefeti tarafından yönetilen Suriye'nin kuzeyinde İran ürünlerinin boykotunun vacip olduğuna karar verildi. Fetvada Şeyh Ahmed Hammadin el-Ahmed, Şeyh Ahmed Havva, Şeyh Abdülaziz el-Hatib, Şeyh Abdülalim Abdullah ve Şeyh Abdülmecid el-Beyanuni gibi isimlerin imzası bulunuyor.

“Düşmanı güçlendirici etkisi var”

Fetvada, “‘İşgalci düşman'la ihracat-ithalat ve alım-satım ilişkisinin düşmanı güçlendirici ve normalleştirici bir etkiye yol açacağı” zikredildi.

İran ürünlerinin boykotunun vacip olduğu ve Suriye pazarlarında bu ürünlerin yasaklanması gerektiği belirtilen açıklamada İran ürünlerinin satışının iç pazarı ve iç üretimi daraltıcı bir etki yaptığı belirtildi.