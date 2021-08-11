İran lideri Reisi: Ülkenin en önemli meselesi koronayla mücadele

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, koronavirüsle mücadelenin ülkenin en önemli meselesi olduğunu söyledi.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Reisi, başkent Tahran'da düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında Kovid-19 salgınıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Son günlerde şiddeti artan Kovid-19'un kontrol altına alınabilmesi için tüm devlet yetkililerinin devrede olması ve ülkenin bütün imkanlarının kullanılması gerektiğini belirten Reisi, "Koronayla mücadele ve salgının kontrol edilmesi ülkenin en önemli meselesidir. Ülkenin tüm imkanları kullanılmazsa mevcut durumdan kurtulmamız zor olacaktır." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 salgınıyla daha etkili yöntemlerle mücadele etmeleri gerektiğini vurgulayan Reisi, şunları kaydetti:

"Hiç kimse sağlık kurallarına uymama hakkına sahip değildir. Hükümet, rejimin tüm kurumları ve silahlı kuvvetler, tüm gücüyle devreye girmeli ve öncelikleri koronayı kontrol altına almak olmalıdır."

Reisi, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'ten aşının daha fazla ithal edilmesi için girişimlerde bulunmasını ve Sağlık Bakanlığından da genel aşılamanın hızlandırılmasını istedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.