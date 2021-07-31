DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

'Sersem yerine koyulmayı seviyor musunuz?'
KPSS'de emanetçiler açık mı? KPSS sınavında eşya emanet edilir mi? KPSS'de telefon emanet edilir mi?
Türkiye Bisiklet İhracatında Pedala Basıyor
36 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
1 Top dondurma kaç kalori? 1 top sade dondurma kaç gram?
Borsa İstanbul Grubu'ndan 100 bin fidan bağışı
İran lideri Hamaney'den 2 bini aşkın mahkuma af
Dopingli çıktı ve yarışlardan men edildi
Didim'deki yangınla ilgili 3 kişi gözaltına alındı
İngiltere’de Tarshish’e ‘En İyi ve Kaliteli Yemek Restoranı’ Ödülü
Altın madalya kazanan okçu Mete Gazoz: Türk halkına verdiğim sözü tuttum
Erdoğan'dan Putin'e ''orman yangınlarına destek'' teşekkürü
2021 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? (Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri)
Fatih gemisi, Türkali-4'te sondaja başladı
Tunus'ta endişe hakim, başbakan belli değil!

TIMETURK / DÜNYA / İran lideri Hamaney'den 2 bini aşkın mahkuma af

İran lideri Hamaney'den 2 bini aşkın mahkuma af

İran lideri Ali Hamaney'in onayıyla 2 bin 825 mahkumdan bazılarına af çıkarıldığı, bazılarına ise cezalarında indirim yapıldığı belirtildi.

44 Dakika Önce
2021-07-31 13:41:25
İran lideri Hamaney'den 2 bini aşkın mahkuma af

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Hamaney'in ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyin Muhsin Ejei'nin önerisi ve Hamaney'in onayıyla 2 bin 825 mahkumun cezalarına ilişkin düzenleme yapıldı.

Açıklamada, kararın Kurban ve Gadir-i Hum Bayramları dolayısıyla alındığı ve Devrim Mahkemeleri, Devlet Ceza Kurumları ile Silahlı Kuvvetler Yargı Kurumlarından ceza alan mahkumları kapsadığı belirtilerek affedilen ve cezasında indirim yapılan mahkum sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

İran Anayasası'nın 110'uncu maddesinin 11'inci fıkrasına göre Hamaney'in, mahkumları affetme yetkisi bulunuyor.

Hamaney, İran Yargı Erki'nin talebi üzerine her yıl devrim yıl dönümü başta olmak üzere bayramlarda ve diğer dini günlerde mahkumlar için af çıkarıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş