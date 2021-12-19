İran, Kürt siyasi tutuklu Haydar Kurbani’yi idam etti

İran Kürdistan Demokrat Partisi’ne (PDK-İ) üyelik ve rejime muhalefet’ suçlamasıyla ölüm cezasına çarptırılan 47 yaşındaki Haydar Kurbani’nin bugün gizlice idam edildiği bildirildi.

İran'ın Kürt siyasi tutuklu Haydar Kurbani'yi idam ettiği bildirildi.

‘İran Kürdistan Demokrat Partisi'ne (PDK-İ) üyelik ve rejime muhalefet' suçlamasıyla ölüm cezasına çarptırılan Rojhılat'lı Kurbani'nin bugün idam edildiği bildirildi.

Hengaw İnsan Hakları Örgütü, Kurbani'nin Sine Merkez Hapishanesi'nde sabah saat 09:00'da gizlice idam edildiğini açıkladı.

Kurbani 2016'da tutuklanmıştı

47 yaşındaki Kurbani, İran'da Besic (İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun alt kolu) güçleriyle bağlantılı üç kişinin öldürülmesine karışmakla suçlanıyor.

Kurbani, Ekim 2016'da tutuklandı, başlangıçta üç ay boyunca zorla kaybedildi ve işkence gördü, hücre hapsinde tutuldu.

Kurbani Ocak 2020'de Kürdistan eyaletinde yapılan yargılamada mahkeme tarafından “devlete karşı silahlı isyan” iddiasından “suçlu” bulundu ve hiçbir zaman suçlamaları kabul etmediği halde ölüme mahkum edildi.

Avukatı: Hiçbir delil yok

Daha önce Rûdaw'a konuşan Kurbani'nin avukatı Muhammed Salih Nikbaht, müvekkili için İran Yüksek Adalet Divanı'na iki defa başvurarak dosyasının yeniden incelenmesini istediklerini, ancak her iki defa da taleplerinin reddedildiğini söylemişti.

İran güvenlik güçleri tarafından Kamyaran'da gözaltına alınan Haydar Kurbani hakkında verilen idam kararının infaz edilmesi için Kamyaran'a gönderildiğini belirten Nikbaht, Kurbani'nin herhangi bir örgüte üye olduğunu veya birinin canına kıydığına dair herhangi bir delil olmadan hakkında böyle bir karar alındığını aktarmıştı.

İnsan hakları savunucuları, “Hükümetin ölüm cezası vermeye devam etmesi üzücü” diyor. İran'ın idam cezalarıyla taraf olduğu Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme'yi ihlal ettiği belirtiliyor.

Kaynak: rudaw.net

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