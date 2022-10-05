İran, Irak’ı vurmakta inatçı! Bir saldırı daha…

İran, Irak’ın tüm protestolarına rağmen Irak’taki hedefleri vurmaya devam ediyor. İran, dün bir kez daha Irak'ın kuzeyindeki bazı noktaları topçu ateşi ve silahlı insansız hava araçlarıyla vurduğunu duyurdu

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

İran, dün bir kez daha Irak'ın kuzeyindeki bazı noktaları topçu ateşi ve silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) vurduğunu duyurdu. İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Devrim Muhafızları Ordusu'na ait birliklerin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKYB) kontrolündeki Seydikan bölgesi, Halgurd ve Berbezin tepelerindeki mevzilere topçu ateşi ve Muhacir-6 SİHA'larıyla saldırıda bulunduğu kaydedildi.

İran, 24 Eylül, 28 Eylül ve 1 Ekim'de de Irak'ın kuzeyindeki Komele, İKDP ve PAK örgütlerine ait karargahlara füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar başlatmıştı. Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed Pakpur, 73 balistik füze ve İHA ile saldırıyı gerçekleştirdiklerini ve hedefleri vurduklarını kaydetmişti.

Pakpur, açıklamasında Irak'ın kuzeyine yerleşen "devrim karşıtı" ve "ayrılıkçı terör" grupları tamamen silahsızlanana kadar İran'ın saldırılarının devam edeceğini söylemişti.

IRAK PROTESTO EDİYOR AMA İRAN GEÇEN HAFTA 4 KEZ VURDU

İran, Irak'ın kuzeyindeki Tahran yönetimi karşıtı örgütlerin merkezlerine sadece geçtiğimiz hafta 4 kez saldırı düzenledi. İran, 24 Eylül'de de Komele ve İKDP'nin Irak'ın kuzeyindeki merkezlerini topçu atışlarıyla vurmuştu. Devrim Muhafızları Ordusu, ülkede Mahsa Emini'nin ölümü üzerine başlayan protestolar devam ederken Komele ve İKDP'yi kaos çıkarmak amacıyla sınır bölgelerine silahlı gruplar ve çok miktarda silah göndermekle suçlamıştı. İran tarafından "terör örgütü" kabul edilen Komele, İKDP ve PAK, yıllardır IKYB'nin kontrolünde yer alan bölgelerdeki kamplarda barınıyor.

Irak Dışişleri Bakanlığı 28 Eylül'de, Irak'ın kuzeyindeki bölgelerin İran tarafından sürekli bombalanması nedeniyle İran'ın Bağdat büyükelçisinin protesto notası vermek için bakanlığa çağrıldığını duyurdu. Irak Haber Ajansı'na göre bakanlık sözcüsü Ahmed Al-Sahaf, "İran'ın Bağdat Büyükelçisi, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne bağlı bölgelere yönelik sürekli saldırılar nedeniyle kendisine protesto notası vermek üzere acilen çağrıldı" dedi. Dışişleri Bakanlığı, İran tarafını, Irak topraklarını topçu ve füzelerle hedef almasını kınarken, bu eylemin bir daha tekrarlanmaması temennisinde bulunmuştu.

ABD: İRAN, IRAK'IN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜ İHLAL EDİYOR

ABD'den geçtiğimiz hafta İran saldırıları üzerine yapılan açıklamada Irak'a destek verilmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun bugün düzenlediği saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, “İran'ın Irak Kürdistan Bölgesi'ne yönelik balistik füze ve insansız hava aracı (drone) saldırılarını, Irak egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün haksız bir ihlali olarak şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullandı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price adına yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İran'ın Irak Kürdistan Bölgesi'ne yönelik balistik füze ve insansız hava aracı (drone) saldırılarını, Irak egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün haksız bir ihlali olarak şiddetle kınıyoruz. Ayrıca sivil kayıpların olduğu yönünde de bölgeden gelen raporlardan haberdar olarak bugünkü saldırının yol açacağı her türlü can kaybını esefle karşılıyoruz. Ayrıca, İran hükümetinin Irak'a yönelik yeni saldırı yapacağı yönündeki tehditvari açıklamalarını da kınıyoruz. Irak'ın egemenliğine yönelik bu küstah saldırılar karşısında Irak halkının ve hükümetinin yanındayız.” .