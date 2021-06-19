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İran, İngiliz Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı

İran, İngiltere'de yaşayan vatandaşlarının oy kullanırken 'muhalif grupların saldırısına uğraması nedeniyle' İngiltere'nin Tahran Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

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19.06.2021 14:25:02
İran, İngiliz Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakanlık Sözcüsü Said Hatibzade, Londra ve Birmingham gibi bazı İngiltere şehirlerinde kendi vatandaşlarının oy kullanma esnasında İran rejimi karşıtı muhalif grupların hakaretlerine ve saldırılarına maruz kaldığını belirtti.

Konu ile ilgili İngiliz Büyükelçi Robert Macaire'ye ülkesinin tepkisinin iletildiğini ifade eden Hatibzade, büyükelçiye İngiltere polisinin seçim merkezlerindeki İranlı seçmenin güvenliğini sağlamada başarısız olduğunu aktardığını söyledi.

Hatibzade, ayrıca İngiltere merkezli Farsça yayın yapan BBC Farsça ve İran International gibi medya kurumlarının yayınları ile İran halkını kışkırttığını ve sokağa dökmeye yönelik yayın yaptığını kaydederek, bunun büyükelçiye iletildiğini ifade etti.

Sosyal medyaya yansıyan bazı görüntülerde, İran yönetiminin "terörist grup" saydığı Halkın Mücahitleri Örgütü'ne bağlı kişilerin, İngiltere'de kurulan seçim merkezlerinde oy kullanan İran vatandaşlarına saldırdığı iddia edildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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