İran’ın Rusya’ya verdiği dronlar Kiev’i bombaladı

Bu sabah Rusya, İran’ın Şahit-136 (Shaded-136) kamikaze dronlarıyla ile Kiev sokaklarını vurdu.

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş tüm hızıyla devam ederken, Rus güçleri bu sabah erken saatlerde Kiev'i İran'ın Şahit-136 (Shaded-136) kamikaze drone'ları ile vurdu. Saldırı sonrası birçok binadan dumanlar yükselirken, belediyeden halka "Sığınaklarda kalın" çağrısı yapıldı. Öte yandan internete düşen bir videoda, kamikaze drone'ların Kiev'e düştüğü anlar ve polislerin kentin üzerinde gezen drone'lara uzun namlulu silahlarla karşılık verdiği anlar yer aldı.

24 Şubat'tan bu yana devam eden Rusya- Ukrayna savaşında bugünlerde tansiyon epey yüksek. Ukrayna ordusu Rusya için büyük öneme sahip Kırım Köprüsü'nü patlattı. Rusya ise intikam için Ukrayna'nın başkenti Kiev'i bombardıman altına aldı. 10 Ekim'deki saldırılarda onlarca insan hayatını kaybetmiş ya da yaralanmıştı.

İran'ın kamikaze drone'ları Kiev'i böyle vurdu! Ukrayna ordusunun silahla müdahalesi sonuç vermedi

Kiev güne bomba sesleriyle uyandı

Kiev bu sabah da bomba sesleriyle güne başladı. Kiev Belediye Başkanı Vitaly Kliçko sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkentin Şevçenski bölgesinde iki ayrı patlama yaşandığını belirtip "Çok sayıda binada hasar var. Ekipler olay yerinde" dedi.

İran'ın kamikaze drone'ları Kiev'i böyle vurdu! Ukrayna ordusunun silahla müdahalesi sonuç vermedi

Halka "sığınaklarda kalın" çağrısı yapıldı

Rusya'nın İran'ın verdiği kamikaze drone'ları ile Kiev sokaklarını yangın yerine çevirdiği anlarda Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı Oleksiy Kuleba, halka hava alarmlarını dikkate alarak sığınaklarda kalmaları çağrısı yaptı.

İran'ın kamikaze drone'ları Kiev'i böyle vurdu! Ukrayna ordusunun silahla müdahalesi sonuç vermedi.