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İran’ın nükleer anlaşmaya dönüşü için olumlu gelişme

Rusya’nın Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mikhail Ulyanov, İran nükleer anlaşmasının tam olarak uygulanması ve ABD’nin dönüşünün ele alındığı görüşmelerin doğru yönde ilerlediğini vurguladı.

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02.05.2021 03:45:03
İran’ın nükleer anlaşmaya dönüşü için olumlu gelişme

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi adına AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora'nın başkanlığında bir araya gelen Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) Ortak Komisyonu'na Rusya, Çin, Almanya, İngiltere, Fransa ve İran'dan üst düzey temsilciler katıldı.

AB Dış İlişkiler Servisi Siyasi Direktörü Mora, Twitter'den yaptığı açıklamada, Viyana'da müzakerelerin 3. haftasının tamamlandığını, haftaya tarafların yeniden bir araya geleceğini açıkladı.

“Konular detaylı, durum karmaşıklaşıyor”

Görüşmelerdeki ilerlemenin orta seviyede sürdüğünü aktaran Mora, buna karşılık konuların çok fazla detaylı olmasının durumu karmaşıklaştırdığını ifade etti.

Rusya'nın BM Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ulyanov, toplantının sonunda basına yaptığı açıklamada, ABD'nin uyguladığı yaptırımların kaldırılmasına ilişkin atılması gereken adımlara henüz nihai şeklin verilmediğini ve uzman grupların çalışmalarını bu doğrultuda sürdürdüğünü dile getirdi.

Rusya'dan "İran ve ABD ortak bir dil bulmalı" vurgusu

Ulyanov, görüşmelerin doğru bir yöne ilerlediğini söyledi:

"Hızlı bir sonuç beklememelisiniz. Devam eden bir süreç ve doğru yönde ilerliyor. ABD ve İran'ın neler yapılması gerektiğine ilişkin daha iyi bir anlayış ortaya koyabilmek için ortak bir dil bulması gerekiyor."

Ulyanov, İran dışındaki anlaşmanın tarafı diğer ülkelerin, ABD temsilcisiyle yaptığı görüşmenin olumlu olduğunu ve ABD'lilerin anlaşmaya dönüş yönündeki siyasi kararlılıklarını dile getirdiklerini söyledi.

Ulyanov, İran ve ABD'li yetkililerin henüz doğrudan görüşmediğini ancak görüşmelerde ciddi bir ilerleme kaydedilmesi durumunda iki ülke arasında doğrudan görüşmelerin olabileceğine değindi..

İran, yaptırımların tamamen kaldırılmasını istiyor

Öte yandan İran devlet televizyonuna görüşmelerin seyri hakkında açıklama yapan Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, şimdiye kadar yapılan görüşmelerin ağır ancak düzgün şekilde ilerlediğini ve görüşmelerde belli bir olgunluk seviyesine ulaştıklarını ifade etti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan