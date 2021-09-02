İran'ın Irak sınırında çatışma

İran'ın batısında Irak sınırında yer alan Bane kenti kırsalında güvenlik güçleri ile silahlı bir grup arasında çıkan çatışmada bir teğmen yaşamını yitirdi.

İran'ın batısında Irak sınırında çıkan çatışmada İranlı teğmen hayatını kaybetti

ANKARA (AA) - İran'ın batısında Irak sınırında yer alan Bane kenti kırsalında güvenlik güçleri ile silahlı bir grup arasında çıkan çatışmada bir asker yaşamını yitirdi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan Kürdistan eyaletine bağlı Bane kentinin Kaymakamı İsmail Rüstem, "Dün akşam Bane Sınır Alayı'na bağlı askerler, sınır hattında görev yaparken Gele Sure bölgesinde silahlı gruplarla çatışma yaşandı." dedi.

Rüstem, çatışma sırasında ağır yaralanan Rıza Sepehvend adlı bir teğmenin daha sonra yaşamını yitirdiğini aktardı.

İranlı yetkili, söz konusu silahlı grup hakkında bilgi vermedi ancak ülkenin batısı, daha önceki yıllarda terör örgütü PKK'nın İran kanadı PJAK, İran Kürdistan Demokrat Partisi (İKDP) ve Komele gibi ayrılıkçı Kürt gruplar ile İran askerleri arasında çatışmalara sahne olmuştu.

Irak sınırındaki Bane kenti, İran'ın Kürdistan eyaletinin yönetim merkezi Senendec kentinin yaklaşık 250 kilometre kuzeyinde yer alıyor.

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