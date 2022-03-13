İran’ın Erbil’e füze saldırıları büyük hasara yol açtı

Irak'ın Erbil şehrine dün gece 12 balistik füzeyle gerçekleştirilen saldırıda, Erbilli bir iş insanının evi ve K24 TV kanalı (Kurdistan24) büyük hasar gördü.

Erbil'e füze saldırılarında Erbilli iş insanının evi ve K24 kanalı binası büyük hasar gördü.

Kar Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Baz Kerim'in ABD Konsolosluğuna yakın bir konumda bulunan evi, füze saldırıları nedeniyle büyük hasara uğradı. Füze saldırılarında Kerim'in evinin yanı sıra çevredeki birkaç bina daha zarar gördü.

Öte yandan, aynı bölgedeki Erbil merkezli K24 TV kanalı (Kurdistan24) binası ve stüdyosunda da yakınına düşen füzeler nedeniyle hasar oluştu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu üstlenmişti

IKBY Anti-Terör Birimi, Erbil'in Irak dışından 12 balistik füzeyle saldırıya uğradığını duyurmuştu.

Anti-Terör Birimi, saldırıya ilişkin resmi Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Başkent Erbil, Kürdistan Bölgesi ve Irak dışından balistik füzelerle saldırıya uğradı." ifadelerini kullanmıştı.

Saldırının "doğudan yönlendirildiği" kaydedilen açıklamada, olayın saat 01.00'de gerçekleştiği ve 12 balistik füzenin Erbil'deki ABD konsolosluğu yönündeki bir mahalleyi hedef aldığı belirtilmişti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'ın Erbil kentine düzenlenen füze saldırılarını üstlenmişti.

İsrail'in son dönemde bölgede düzenlediği saldırılara işaret edilerek, İsrail'e ait olduğu belirtilen bir merkezin dün gece Devrim Muhafızlarına ait füzelerle vurulduğu kaydedilmişti.

IKBY ise İran'ın saldırılarını tekrarladığını, uluslararası toplumun sessiz kalmasının da bu saldırıların önünü açacağını açıklamıştı. .