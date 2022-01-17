İran ile Suudi Arabistan arasında 6 yıl sonra bir ilk!

İranlı diplomatlar, 6 yılın ardından ilk kez Suudi Arabistan'a gitti.

İran devlet televizyonu tarafından yayınlanan habere göre, 3 İranlı diplomat Tahran yönetimini Cidde'de düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı'nda temsil etmek üzere Suudi Arabistan'a geldi.

Haberde, diplomatların birkaç gün önce geldiği ve Suudi Arabistan'ın 2016'dan bu yana İran'dan ilk kez diplomat kabul ettiğine dikkat çekildi. Suudi Arabistan ile İran arasındaki ilişkiler, İran'daki Suudi diplomatik misyonlarına düzenlenen saldırıların ardından tamamen kopmuştu.

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Said Katipzade, konuyla ilgili gazetecilere verdiği demeçte, İran'ın şimdilik üç diplomatla İİT'deki ofislerini yeniden açmaya odaklandığını söyledi. İran, daha önce de Riyad'daki büyükelçiliğini yeniden açmaya hazır olduğunu açıklamıştı.

Son aylarda komşu Irak, iki Arap ülkesi arasında ilişkileri normalleştirme amaçlı müzakerelere ev sahipliği yaptı.

Yemen ve Suriye de dahil olmak üzere Ortadoğu'da İran'ın karşı cephesinde konumlanan Suudi Arabistan, İran'ın nükleer ve balistik füze programları konusunda da endişeli.

İran ise, nükleer programının barışçıl amaçlara sahip olduğunu ve füze programının yalnızca savunma amaçlı olduğunu açıklamıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.