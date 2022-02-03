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TIMETURK / DÜNYA / İran ile BAE arasında sürpriz görüşme

İran ile BAE arasında sürpriz görüşme

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile BAE Dışişleri Bakanı Nahyan görüşmesi, Yemen'deki Husilerin BAE'ye yönelik füze ve İHA saldırılarının ardından iki ülke arasında kurulan ilk temas olma özelliği taşıyor.

55 Dakika Önce
2022-02-03 09:29:29
İran ile BAE arasında sürpriz görüşme

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan telefonda Yemen'deki savaşı görüştü.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdullahiyan ile Al Nahyan bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Abdullahiyan, "iki ülke ilişkilerinin olumlu bir yolda ilerlediğini" dile getirerek, İran ve BAE yöneticilerinin "iyi istişareler ve görüşmeler" yaptıklarını söyledi.

Abdullahiyan, Yemen savaşıyla ilgili olarak da "Savaşın devam etmesinin, çatışmaların ve anlaşmazlıkların artmasının hiçbir tarafın ve bölgenin çıkarına olmayacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

İranlı Bakan, İsrail'in bölgedeki varlığının "tüm ülkeler ve bölge için tehdit olduğunu" ifade ederek, gerginliği artıran unsurların bölgede yer bulmaması için çaba gösterilmesi gerektiğini söyledi.

BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan da Yemen'deki savaşa ilişkin, "Tüm Yemenli tarafları Birleşmiş Milletlerin (BM) desteğiyle siyasi bir çözüme ulaşabilmeleri için teşvik ediyoruz." dedi.

Al Nahyan, İran ile ilişkileri geliştirme konusunda ciddi olduklarını ve muhtelif alanlarda istişareleri sürdürmeyi gerekli gördüklerini ifade etti.

Abdullahiyan ile Al Nahyan'ın bu görüşmesi, Yemen'deki Husilerin BAE'ye yönelik füze ve İHA saldırılarının ardından iki ülke arasında kurulan ilk temas olma özelliği taşıyor.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri, 24 Kasım 2021'de BAE'ye yaptığı ziyaretin ardından "ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açma" konusunda anlaştıklarını bildirmişti. BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoun bin Zayid Al Nahyan da 6 Aralık 2021'de Tahran'a bir ziyaret gerçekleştirmişti.

Yemen'deki Husilerin, 17 Ocak'ta BAE'nin başkenti Abu Dabi'nin Musaffah bölgesine silahlı İHA'larla düzenlediği saldırı sonucu 3 yakıt tankerinde patlama meydana gelmiş, saldırıda 3 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Husiler, 24 ve 31 Ocak'ta da BAE'yi hedef alan saldırılar düzenlemiş; hava savunma sistemleri tarafından imha edilen balistik füze ve İHA'lar herhangi bir can kaybına yol açmamıştı.

BAE Savunma Bakanlığı dün de hava sahasını ihlal eden 3 İHA'nın imha edildiğini duyurmuştu. .

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