İran’ı sel vurdu: Onlarca ölü ve kayıp var!

İran'da 2 gündür etkili olan şiddetli yağışlar sel ve heyelanları tetikledi. En az 53 kişi ölürken, 16 kişinin kayıp olduğu açıklandı.

İran'da şiddetli yağışlar sebebiyle etkili olan sel ve heyelan sonucu en az 53 kişinin öldüğü açıklandı.

Reuters'ın haberine göre, yetkililer, selin 2 gün boyunca 18 eyalette 400 yerleşim yerini etkilediğini, 16 kişinin hala kayıp olduğunu belirtti. Kayıpları arama çalışmaları devam ediyor.

Tahran Valisi Mohsen Mansouri devlet televizyonuna verdiği demeçte, başkent Tahran'ın kuzeyindeki bölgelerde selin hala etkili olduğunu ancak bazı yürüyüşçülerin ve turistlerin o bölgelere gitmeye çalıştığını söyledi.

Mansouri, Tahran'ın yaklaşık 140 km kuzeyinde bulunan Firuzkuh şehrinin, 10 ölüyle birlikte selden en çok etkilenen yer olduğunu belirtti.

İmamzade Davud köyünde de perşembe günü gerçekleşen heyelan sonucu en az 8 kişinin öldüğü, bir türbenin zarar gördüğü açıklandı.