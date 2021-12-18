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İran gazetesi, Tahran'ın saldırıya uğraması halinde vurulacak hedeflerin haritasını yayınladı
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TIMETURK / DÜNYA / İran gazetesi, Tahran'ın saldırıya uğraması halinde vurulacak hedeflerin haritasını yayınladı

İran gazetesi, Tahran'ın saldırıya uğraması halinde vurulacak hedeflerin haritasını yayınladı

İran devletine bağlı olarak İngilizce yayın yapan 'Tehran Times” gazetesi, birinci sayfasına Tahran'ın saldırıya uğraması halinde vuracağı hedeflerin yer aldığı bir İsrail haritası bastı.

1 Saat Önce
2021-12-18 14:19:43
İran gazetesi, Tahran'ın saldırıya uğraması halinde vurulacak hedeflerin haritasını yayınladı

Sputnik Türkçe'nin aktardığına göre haritanın, İran füzelerinin vuracağı olası hedeflere işaret eden kırmızı noktalardan neredeyse görünmez halde olması dikkat çekti.

Haritanın üzerine "Bir yanlış hareketinize bakar!" başlığını atan gazete, ara başlıkta da "Tehdit ve baskılar İran'a işlemez" dedi.

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İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bagheri salı günü yaptığı açıklamada, "Kimseyi vurmak niyetinde değiliz, ancak operasyonel ve taktik düzeyde kararlı bir yanıt vermeye hazırız" demişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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