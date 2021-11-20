İran, evcil hayvan beslemeyi suç sayan yasa çıkarıyor

İran Parlamentosu, ülkede evcil hayvan beslemeyi ve köpek gezdirmeyi suç sayan bir yasa çıkarmak için harekete geçti. Yeni çıkarılacak yasaya göre köpek beslemek ve köpek gezdirmek ağır para cezalarıyla cezalandırılacak.

İran evcil hayvan beslemeyi ve köpek gezdirmeyi suç sayan bir yasa çıkarmak için harekete geçti. Basında çıkan haberlere göre, İran parlamentosundaki muhafazakarlar yeni yasa taslağını Çarşamba günü hazırladı.

Tasarıya göre, yürüyen köpekler ağır para cezasına çarptırılacak ve ilgili makamlar köpek taşıyan araçlara üç ay süreyle el koyacak.

Ayrıca yakında ev sahiplerinin de dairelerini köpek ve kedi sahiplerine kiralamalarına izin verilmeyecek.

İslam'da bir köpeği evde tutmak "kirli" olarak kabul edilir, ancak İran'daki din adamları tüm evcil hayvanlara karşı katı bir tavır alır. Ayrıca yürüyen köpeklerin halk arasında paniğe neden olduğuna inanıyorlar.

Polis birkaç kez köpekleri tamamen yasaklamayı denedi ama sonunda hiçbir zaman işe yaramadı. Şimdi yasak yakında bir yasa haline gelecek.

Ancak gözlemciler, yeni yasanın bile önceki yasaklarda olduğu gibi köpek ve kedi sahiplerini caydırmayacağına inanıyor.

Son yıllarda, özellikle çocukları için köpek ve kedileri evcil hayvan olarak kabul eden genç İranlılarla birlikte evcil hayvan sahipliği önemli ölçüde arttı.

Öte yandan İran'ın başkenti Tahran'da geçen Ocak ayında sokaklarda köpek gezdirmek yasaklanmıştı.

Dini yetkililer, köpeklerin "temiz" olmadığını öne sürüyor ve köpek beslemeyi devrik monarşinin Batı yanlısı politikalarının sembollerinden biri olarak görüyor.

İslami Rehberlerik ve Kültür Bakanlığı, 2010 yılında medyanın evcil hayvan ve bu hayvanlarla ilgili ürünlerin reklamlarına yer vermesini yasaklamıştı.

Beş yıl önce de parlamentoya, köpek sahiplerine para cezası verilmesi ya da bu kişilerin kırbaçlanmasına ilişkin bir tasarı sunulmuştu.

İran'da köpeklerin evcil hayvan olarak beslenmesi 1979 İslam Devrimi'nden beri tartışmalı bir konu.

Kaynak: dailysabah-com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.