İran, Erbil'in sınır bölgelerini bir kez daha vurdu

İran bir kez daha Irak'ın Erbil kentine bağlı sınır bölgelerini hedef aldı. Saldırının sabah saatlerinde gerçekleştiği belirtildi. İran'ın dün de Sidekan nahiyesini insansız hava araçları ve topçu ateşiyle vurduğu belirtilmişti.