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İran duyurdu: ABD ile yaptırımları kaldırma konusunda anlaştık

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, ABD’nin enerji, banka ve limanlara yönelik uyguladığı yaptırımların kaldırılacağını açıkladı.

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01.05.2021 23:14:37
İran duyurdu: ABD ile yaptırımları kaldırma konusunda anlaştık

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, Avusturya'nın başkenti Viyana'da İran ile 4+1 ülkeleri ile devam eden nükleer anlaşmaya geri dönüş görüşmelerine ilişkin İran devlet televizyonuna açıklamalarda bulundu. İran'a yönelik uygulanan tüm yaptırımların kaldırılmasına ilişkin Viyana görüşmelerinde olumlu gelişmeler olduğunu belirten Arakçi, hangi yaptırımların kaldırılacağına ilişkin anlaşmaya varıldığını söyledi.

ABD'nin enerji, banka ve İran limanlarına uyguladığı yaptırımların kaldırılması konusunda anlaştıklarını belirten Arakçi, “Yaptırım listesinde olan isim ve kurumlara yönelik yaptırımların kaldırılmasında ortak bir sonuca vardık. Bu kurum ve isimlerin hangileri olacağı konusunda ise görüşmelerimiz devam ediyor” dedi.

Müzakerelerde ihtilaflı konuların belirginleştiğini belirten Arakçi, “Görüşmeler artık daha olgunlaştı. Metin üzerine yoğunlaştık. Ortak birçok konumuz da var ama ne zaman kesin bir sonuca varacağımızı söylemek zor” ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan