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İran Dünya Bankası'ndan 90 milyon dolar kredi aldı

İran, Dünya Bankası'ndan COVID-19'la mücadelede kullanılmak üzere 90 milyon dolarlık kredi aldı.

59 Dakika Önce
2022-01-08 11:53:08
İran Dünya Bankası'ndan 90 milyon dolar kredi aldı

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Ekonomi Bakanlığına bağlı Yatırım ve Teknik Yardımlar Teşkilatı Başkanı Ali Fikri, Dünya Bankası'nın ABD ve İsrail'in itirazlarına rağmen COVID-19'la mücadele için İran'a 90 milyon dolar değerinde kredi verilmesini onayladığını açıkladı.

İranlı yetkili, alınan kredi kapsamında COVID-19'la mücadele için gerekli tüm tıbbi ekipman ve ilaçların Dünya Sağlık Örgütü tarafından sağlanacağını ve İran'a teslim edileceğini duyurdu.

2020'DEKİ KREDİ TALEBİ ONAYLANMAMIŞTI

Küresel COVID-19 salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İran, Mart 2020'de Uluslararası Para Fonundan (IMF) 5 milyar dolar kredi talep etmişti. İran'a tek taraflı ekonomik yaptırımlar uygulayan ABD yönetiminin bu talebe karşı çıkması üzerine kredi sağlanamamıştı.

İran Sağlık Bakanlığı, 18 Nisan 2020'de COVID-19'la mücadelede kullanılmak üzere İslam Kalkınma Bankası ve Dünya Bankası'ndan yaklaşık 200 milyon dolar kredi istendiğini ve konunun Ekonomi Bakanlığı tarafından takip edildiğini açıklamıştı.

YAPTIRIMLAR SAĞLIK MALZEMELERİ VE İLAÇ İTHALATINI ZORLAŞTIRIYORDU

Washington'un doğrudan İran sağlık sektörüne bir yaptırımı söz konusu olmamasına rağmen tek taraflı bankacılık yaptırımları ve ABD'nin yaptırım listesine alınmaktan çekinen yabancı şirketlerin Tahran'la ticaret yapmaktan kaçınması, İran'ın sağlık malzemeleri ve ilaç ithalatını zorlaştırıyordu.

ABD'de Joe Biden yönetiminin göreve gelmesinin ardından İran'ın sağlık malzemeleri ithalatındaki engeller azaldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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