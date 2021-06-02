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İran donanmasının en büyük gemisi battı: Onlarca yaralı var

Umman Denizi'nde batan İran Deniz Kuvvetleri’ne ait 'Hark' adlı gemide 33 mürettebat yaralandı.

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02.06.2021 18:29:40
İran donanmasının en büyük gemisi battı: Onlarca yaralı var

İran Hürmüzgan Eyaleti Vali Yardımcısı Ali Raifi, Umman Denizi'nde batan İran Deniz Kuvvetleri'ne ait 'Hark' adlı gemide çıkan yangın nedeniyle 33 mürettebatın yaralandığı açıkladı. Raifi, yaralılardan 23 kişinin Bender Abbas Hastanesi'ne kaldırıldığını, diğer 10 yaralının ise ayakta tedavi edildiğini söyledi.

NE OLMUŞTU?

İran Deniz Kuvvetleri'ne ait Hark adlı gemi, bu sabah Umman Denizi'nde teknik bir arıza nedeniyle çıkan yangın sonucu batmıştı.

Cask Limanı açıklarında 20 saat süren yangın söndürme çalışmalarına rağmen batan gemide can kaybı olmadığı açıklanmıştı.

Öte yandan İran Deniz Kuvvetleri donanmasına ait Hark adlı askeri gemi, İran donanmasının en büyük tonajlı gemisi olarak kabul ediliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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