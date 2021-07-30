İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten Türkçe dayanışma mesajı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Türkiye'deki orman yangınları nedeniyle yayımladığı dayanışma mesajında 'Hayır dua ve imkanlarımız Türkiye'deki kardeşlerimizin hizmetinde olacaktır.' ifadelerini kullandı.

Zarif, Twitter hesabından Türkçe paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin bazı bölgelerinde çıkan yangından çok etkilendim. Türkiye hükümeti ve halkının acılarını paylaşıyoruz ve yanlarında olacağız."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.