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İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten Türkçe dayanışma mesajı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Türkiye'deki orman yangınları nedeniyle yayımladığı dayanışma mesajında 'Hayır dua ve imkanlarımız Türkiye'deki kardeşlerimizin hizmetinde olacaktır.' ifadelerini kullandı.

2 Saat Önce
2021-07-30 18:11:13
İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten Türkçe dayanışma mesajı

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Zarif, Twitter hesabından Türkçe paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin bazı bölgelerinde çıkan yangından çok etkilendim. Türkiye hükümeti ve halkının acılarını paylaşıyoruz ve yanlarında olacağız."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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