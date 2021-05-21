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İran dini lideri Hamaney: Müslüman devletler Filistin için meydana çıkmalıdır

İran lideri Ali Hamaney, İslam dünyasının Filistin davası karşısında sorumlu olduğunu ve “samimi” bir şekilde ortaya çıkmaları gerektiğini söyledi.

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21.05.2021 21:43:19
İran dini lideri Hamaney: Müslüman devletler Filistin için meydana çıkmalıdır

Hamaney'in ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre İran lideri, Gazze'de varılan ateşkesle ilgili değerlendirmede bulundu.

Gelişmeleri "Filistin direnişinin zaferi" olarak nitelendiren Hamaney, "Son birkaç gündeki sınav Filistin halkını zafere ulaştırdı. Düşman, Filistin'in topyekûn kıyası karşısında çaresiz olduğunu ispatladı." dedi.

İsrail'in 12 gün içinde özellikle Gazze'de büyük cinayetler işlediğini ifade eden Hamaney, bu eylemleriyle dünya kamuoyunu karşısına aldığını ve kendisini destekleyen Batılı ülkeler ile ABD'ye karşı da nefretin artmasına neden olduğunu kaydetti.

Hamaney, ateşkes talebinin İsrail'in yenilgisi olduğunu belirterek, "Çatışmaların durdurulması ve başlatılması Filistinli siyasi yetkililerin ve direniş gruplarının inisiyatifindedir ancak hazırlık ve sahneye güçlü bir şekilde çıkış iptal edilmemiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Müslüman nüfusun yoğun olduğu ülkelere çağrıda bulunan İran lideri, "İslam dünyası Filistin davası karşısında sorumludur. Müslüman devletler Filistin halkını desteklemek için samimi bir şekilde meydana çıkmalıdır." ifadelerini kullandı.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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