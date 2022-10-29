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İran Devrim Muhafızları uyardı: Sokağa çıkmayın, bugün son gün!

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, protestoculara 'Sokağa çıkmayın.' uyarısında bulundu.

3 Saat Önce
2022-10-29 15:05:10
İran Devrim Muhafızları uyardı: Sokağa çıkmayın, bugün son gün!

Tümgeneral Selami, Şiraz kentinde 26 Ekim'de IŞİD'in üstlendiği saldırıda hayatını kaybedenler için düzenlenen cenaze töreninde konuştu.

Konuşmasında genç bir kadının polis nezaretindeyken hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protestolara değinen Selami, "Bunu İran'ın birkaç aldatılmış gencine söylüyoruz. Bugün gösterilerin son günü artık sokağa çıkmayın. Bu milletten ne istiyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Olayların ABD, İsrail ve Suudi Arabistan'ın kontrolündeki medya tarafından kışkırtıldığını savunan ve bu ülkelerden intikam alacaklarını söyleyen Selami, şöyle devam etti:

"Bilinçli olun, aldanmayın. Kendinizi düşman medyasının kontrolünden çıkarın. Bu zehir sizi, öğrencileri ve gençleri boğacaktır. İran ulusu bu eylemleri ve değerlerine yapılan hakaretleri kabul etmeyecektir." .

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