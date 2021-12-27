İran Devrim Muhafızları sitesinden ‘skandal’ paylaşım

İran Devrim Muhafızları’na ait http://www.mersadnews.ir internet sitesinde, 15 temmuz FETÖ darbe girişimi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ilgili skandal bir habere yer verildi.

İran Devrim Muhafızları adlı silahlı yapının resmi internet sitesinde yayımlanan bir haberde 15 Temmuz Fetullahçı darbeyi İran'ın savuşturduğu, Erdoğan'ın darbe gecesi İran'a sığındığı ve Kasım Süleymani'nin devreye girerek Erdoğan'ı kurtardığı iddia edildi.

Mersadnews isimli internet sitesine bir açıklama yapan Devrim Muhafızlarının hocalarından Muhammed Rıza Merendi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Halkı sokaklara ve meydanlara çıkmaya davet ettiği Video kaydını da Tebriz Havaalanı'nda yaptığını” öne sürdü.

Merendi, İran'ın darbe teşebbüsünden çok önce Erdoğan'ı uyardığını ve 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde Erdoğan'ın güvenlik tedbirleri gerekçesiyle ve Eski Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin teklifi üzerine Tebriz'e geldiğini ve burada halka sokağa inme çağrısı yaptığını söyledi.

Muhammed Rıza Merendi'nin benzer iddiası daha önce de Türkiye'de İran hesabına çalışan ve Ayetullahlar tarafından finanse edilen bazı medya kuruluşları tarafından ortaya atılmıştı.

Kaynak: Mir'ât Haber

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