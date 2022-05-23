İran Devrim Muhafızları Ordusu albayına suikast!

İran'ın başkenti Tahran'da Devrim Muhafızları Ordusu mensubu bir albay, suikast sonucu öldürüldü.

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamaya göre Albay Seyyad Hodayi, Tahran'daki Mücahidin-i İslam Caddesi'nde evinin yakınlarında silahlı saldırıya uğradı.

İranlı albay, aracına motosikletli iki saldırganın açtığı ateş sonucu başına isabet eden kurşunlarla hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçan saldırganlar için yakalama çalışmaları başlatıldı.

Hodayi'nin Suriye'de Devrim Muhafızları Ordusu bünyesinde görev aldığı açıklandı. .