DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Saldırıyı daha önce ismi duyulmayan grup üstlendi
Yemen: Hükümet güçleri Husilerin elindeki Beyda şehrine ilerliyor
İran Devrim Muhafızları: Cevabımız hızlı ve sert olacak
'Tosuncuk': Zararlar mal varlığımdan karşılansın
Bisiklet Eğitmeni Şener Tan
Hayvanları Koruma Kanunu'na ilişkin teklif Meclis'ten geçti
Petrol zengini Irak’ta elektrik şebekeleri çöktü!
Üniversite öğrencilerine aşı zorunlu mu? Marmara Üniversitesi'nde aşı açıklaması
ABD'de yüzlerce kişiye kısırlaştırma tazminatı ödenecek
Afrika'da koronavirüs ölümleri 148 bini aştı
Bangladeş'te 'cüce inek' rüzgarı
Remzi Sanver kimdir? Mehmet Remzi Sanver'in Galatasaray'daki görevi nedir?
Fransa'da İslam'a hakaret eden öğrenciyi tehdit ettiği gerekçesiyle 11 kişiye hapis
Metin Alper kimdir? Eski Trabzon emniyet müdürü Metin Alper nereye atandı?
Etin 'harman olduğu' mekan

İran Devrim Muhafızları: Cevabımız hızlı ve sert olacak

İran Devrim Muhafızları Komutanı ülkesine yönelik herhangi bir saldırıya sert karşılık vereceklerini belirtti

ABONE OL

Google News - Timeturk
07.07.2021 16:54:17
İran Devrim Muhafızları: Cevabımız hızlı ve sert olacak

Açıklamanın, Irak'ta ABD askerlerinin konuşlu bulunduğu Ayn el-Esed Hava Üssü'ne düzenlenen roket saldırılarının ardından gelmesi dikkati çekti.

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, ülkesinin düşmanlarına karşı bir saldırı başlatmayacağını ancak herhangi bir saldırıya da kararlı ve sert şekilde cevap vereceğini söyledi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Tümgeneral Selami, Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetlerine yeni askeri teçhizatın teslim edildiği törende yaptığı konuşmada, "Devrim Muhafızları Ordusu düşmanları ilk anda yenilgiye uğratacaktır." dedi.

Ülkesinin stratejisinin saldırı değil savunma odaklı olduğunu belirten Selami, "Bir savaş başlatmayacağız ancak ilk saldırıdan sonraki cevabımız hızlı ve sert olacaktır. Çünkü toprak bütünlüğümüzü korumak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Tümgeneral Selami'nin açıklamalarının Irak'ta ABD askerlerinin konuşlu bulunduğu Ayn el-Esed Hava Üssü'ne düzenlenen roket saldırılarının ardından gelmesi dikkati çekti.

İran'a yakınlığıyla bilinen Şii milis gruplara ait sosyal medya hesaplarından yayımlanan açıklamada, bugün Ayn el-Esed Üssü'ne saldırı düzenlendiği bildirilmişti.

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay Wayne Marotto da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ayn el-Esed Üssü'ne 14 roketle saldırı düzenlendiğini ve ilk belirlemelere göre 3 kişinin hafif şekilde yaralandığını ifade etmişti.

Ayn el-Esed Üssü, 3 Ocak 2020'de eski Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'ye düzenlenen suikastın ardından 8 Ocak 2020'de de İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından balistik füze saldırılarıyla hedef alınmıştı.

Saldırıda ABD askerlerinden ölen olmamış ancak daha sonra 109 askerin saldırı sonrasında travmatik beyin hasarına uğradığı açıklanmıştı.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH
İHH