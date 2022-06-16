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İran destekli Şii milisler Suriye'de halka ait ekmeklere el koydu

Suriye'deki İran destekli Şii milislerin Deyr ez Zor'un doğusundaki El Bukemal bölgesinde halk için tahsis edilen ekmeklere el koyduğu bildirildi.

2 Saat Önce
2022-06-16 01:01:09
İran destekli Şii milisler Suriye'de halka ait ekmeklere el koydu

Suriye'deki İran destekli Şii milislerin Deyr ez Zor'un doğusundaki El Bukemal bölgesinde halka dağıtılmak üzere hazırlanan ekmeklere el koyduğu bildirildi.

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Deir ez Zor 24'ün haberine göre İran Devrim Muhafızları'na bağlı Şii milisler, El Bukemal'de ekmek dağıtımı yapan bir fırının sahiplerine ait bir araca ve içerisindeki ekmeklere el koydu.

Haberde, Şii milislerin el koyduğu araçtaki ekmeklerin bölgedeki sivillere insani yardım amacıyla tahsis edildiği bilgisine yer verildi.

İranlı milislerin ekmek ve un dağıtımları üzerinde baskı kurmasının, El Bukemal ve yakın bölgelerdeki ekmek krizini şiddetlendirdiği belirtiliyor.

İran destekli Şii milisler Deyrizor'un doğu bölgelerinde aktif bir şekilde faaliyet gösteriyor.

Kaynak: Mepa News .

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