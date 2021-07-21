İran destekli Fatımiyyun milisi Taliban tarafından öldürüldü

Afganistan'ın güney kesiminde, İran destekli Şii Fatımiyyun Tugayı mensubu bir milisin Taliban tarafından çatışmalarda öldürüldüğü bildirildi.

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre, yaklaşık 4 yıl boyunca Irak ve Suriye'de İran adına savaşan Şii Hazara milis "Cavid", Gazni'de yaşanan çatışmalarda öldürüldü.

Gazni'nin güneybatı bölgesinde bulunan Malistan ve Caguri gibi Hazara nüfusun bulunduğu ilçelerde Taliban bir süredir hükümet güçleri ve Şii milislere karşı ilerleme kaydediyordu.

Bu bölgelerde özellikle İran destekli Şii milis grupların organize olma sürecinde olduğu bildiriliyordu.

Bir süre önce İran merkezli "İslam Cumhuriyeti" gazetesinde de, Afganistan'da "Haşdi Şii" isimli bir milis oluşum kurulduğu öne sürülmüştü.

Gazete, gruba Seyyid Hasan el Haydari (Seyyid Hasan Safayi Belhabi) tarafından liderlik edildiğini ifade etti.

İran'ın Fatımiyyun açıklaması

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Kabil hükümetinin istediği takdirde Şii Fatımiyyun milislerini güvenlik amacıyla kullanabileceğini dile getirmişti.

Kabil hükümeti bağlantılı Tolo News'e verdiği ve 21 2020 Aralık günü yayınlanan röportajda Zarif, bölgede son gündemi değerlendirdi.

Verdiği röportajda Taliban'dan terör örgütü olarak söz eden Zarif'in, Şii Fatımiyyun milislerinin Afganistan'ı işgal edebileceğini ima etmesi dikkat çekti.

Taliban'ın halen İran'ın "terör grupları" listesinde yer aldığının altını çizen Cevad Zarif, Fatımiyyun Tugayı'nın Taliban'a karşı Kabil hükümetine destek amacıyla gönderilebileceğini ifade etti. Zarif şu sözleri kullandı:

"Bu güçler, şayet Afganistan hükümeti onları kullanmak isterse, Afganistan'a yardım edebilecek en iyi güçlerdir."

Fatımiyyun Tugayı, Afganistan asıllı olan ancak İran tarafından silah altına alınan Şii Hazaralardan oluşuyor.

Mepa News

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.