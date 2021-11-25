İran’dan Uluslararası Atom Enerjisi’nin açıklamasına yanıt

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile anlaşmanın mümkün olduğunu belirterek, 'Teknik konuların politize edilmesi yapıcı olmayacaktır.' dedi.

Abdullahiyan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İran ile yapılan görüşmelerin sonuçsuz kaldığını ve Tahran'ın nükleer faaliyetleriyle ilgili doğrulama ve gözlem faaliyetlerini sürdürmekte ciddi sorunlar yaşandığını açıklayan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi'ye yanıt verdi.

Görüşmeleri "verimli" olarak niteleyen Abdullahiyan, "Rafael Grossi ve ben iş birliğini sürdürmek konusunda iyi anlaşmalara vardık ancak yine de bir anlaşma metni ortaya koymak için birkaç nokta üzerinde çalışmamız gerekiyor. Anlaşma mümkündür. Teknik konuların politize edilmesi yapıcı olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Abdullahiyan, UAEA ile nihai anlaşmanın sağlanması için yakında yeni bir görüşmenin yapılacağını aktardı.

UAEA Başkanı Grossi, İran'ın nükleer programının doğrulama ve gözlem faaliyetlerinde yaşanan zorluklar ve kuruma bildirilmeyen söz konusu 4 noktaya ilişkin açıklığa kavuşturulmamış sorunları görüşmek üzere dün Tahran'da Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ve İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami ile bir araya gelmişti.

Grossi, görüşmelerin sonucuyla ilgili basına yaptığı açıklamada, İranlı yetkililerle gerçekleştirdiği görüşmelerde uzlaşı sağlayamadıklarını ve İran'ın nükleer programına yönelik doğrulama ve gözlem faaliyetlerini sürdürmekte ciddi sorunlar yaşandığını ifade etmişti.

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