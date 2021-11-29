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TIMETURK / DÜNYA / İran'dan Türkiye açıklaması

İran'dan Türkiye açıklaması

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İranlı mevkidaşı İbrahim Reisi arasındaki görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin çok yönlü bir şekilde geliştirilmesinin kararlaştırıldığını belirtti.

1 Saat Önce
2021-11-29 08:48:38
İran'dan Türkiye açıklaması

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Reisi ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkmenistan'da düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 15. Zirvesi kapsamında gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin bilgi verdi.

Türkiye ve İran Cumhurbaşkanları arasındaki görüşmenin son derece dostane ve samimi bir ortamda yapıldığını aktaran Abdullahiyan, "İlişkilerin çok yönlü şekilde geliştirilmesi ve bazı engellerin kaldırılması kararlaştırıldı. İki ülke arasındaki ilişki tarihidir. İki lider, Sayın Erdoğan'ın Tahran'a yapacağı ziyaret sırasında, Yüksek Komisyon (Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi) toplantısı düzenlenmesi hususunda anlaştı." ifadelerini kullandı.

EİT 15. Zirvesi'ne katılmak üzere Türkmenistan'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Reisi, zirve kapsamında basına kapalı görüşme gerçekleştirmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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