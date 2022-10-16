İran’dan Suriye’de yeni Şiileştirme operasyonları!

Suriye’de 10 yılı aşkın bir süredir devam eden iç savaş sürecini Suriye’yi Şiileştirmek için kullanan İran, ülkeyi Şiileştirme politikalarına hız verdi. Tahran yönetiminin Şam’daki yeni hedefi Kudsiya bölgesi…

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Suriye'de 10 yılı aşkın bir süredir devam eden iç savaş sürecini Suriye'yi Şiileştirmek için kullanan İran, ülkeyi Şiileştirme politikalarına hız verdi. Başkent Şam'ın merkezindeki pek çok bölgede Zeynebiye inşa edip, Afganistan ve Pakistan'dan pek çok nüfusu Şam'a yerleştiren Tahran yönetimi, pek çok memurunu da bu bölgelerde yerleştirdi. Şii nüfus Şam merkezinde yoğunlaşırken İran şimdi de gözünü Şam kırsalına çevirdi.

KUDSİYA'YA Şİİ HEYETLER

Orient'te yer alan habere göre; Iraklı Şii din adamları geçtiğimiz hafta Şam kırsalındaki Kudsiya bölgesini ziyaret etti. Iraklı Şii din adamları iki gün süren ziyaretlerinde bölgede yaşayan az sayıdaki Şii aileyi ziyaret ederek dayanışmalarını bildirdiler. Şii din adamlarının Şerakise ve Terziler mahallesindeki Şii ailelerin ders halkaları gerçekleştirmek için destek verecekleri bildirildi.

Bölgedeki Sünni halkın ise bu durumdan endişe duydukları öğrenildi. İç savaşın başından beri hiçbir Şii merkezin inşa edilmediği ve Şii yerleşim gerçekleşmeyen bölgede, halk İran'ın yardım kozunu oynayarak bölgeyi Şiileştirmesinden endişe duyuyor. .