İran'dan kritik ''Ukrayna'' adımı: Biz hazırız!

İran, Ukrayna ile aracısız olarak görüşmeye hazır olduklarını açıkladı.

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Abdullahiyan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile Ukrayna'daki durumun ele alındığı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, İran'a ait insansız hava araçlarının Ukrayna'daki savaşta kullanıldığına dair iddialara ilişkin konuşan Abdullahiyan, "Rusya ile iyi ilişkilere sahibiz ve geçmişte savunma iş birliğimiz oldu ancak Ukrayna'daki savaşa yönelik politikamız, ülkelerin toprak bütünlüğüne saygı duymak, çatışan taraflara silah sağlamamak ve savaşı durdurmaktır" ifadelerini kullandı.

Abdullahiyan, İran silahlarının Ukrayna'da kullanıldığına dair iddiaları araştırmak için "herhangi bir aracıya ihtiyaç duymadan iki ülke arasında askeri uzmanların katılımıyla teknik görüşmeler yapmaya hazır olduklarını" belirtti.

Abdullahiyan, Ukrayna'nın "bazı aşırı Avrupalı ​​politikacılardan etkilenmemesi gerektiğini" ifade ederek, ülkesinin Ukrayna-Rusya arasında ateşkesin sağlanması için yardıma hazır olduğunu söyledi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ise iki ülke heyetleri arasında teknik askeri görüşmelerin önemli olduğunu söyledi. Ülkesinin dış politikasında bağımsız hareket ettiğini ifade eden Kuleba, "Başkalarının etkisi altında hareket etmiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.