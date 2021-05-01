İran'dan koronavirüse karşı 'COVİD' spreyi

İran koronavirus ile Mücadele Konseyi Başkanı Ali Rıza Reisi, virüse karşı sprey geliştirdiklerini açıkladı.

Reisi, geliştirilen spreyin Covid-19'a karşı koruduğunu belirterek, "Dünyada hala en etkili yöntem maske kullanmak. Bunun yanı sıra geliştirdiğimiz bu spreyi maske ve kıyafet üzerinde kullandığımızda, kendisi virüsü tespit ederek yok ediyor" ifadelerine yer verdi.

Bu arada İran'da, Covid-19'a karşı geliştirilen yerli aşı COVIRAN Bereket'in seri üretimine başlandığı ve birkaç aya kadar ülkenin aşı sorununun kalmayacağı açıklandı.

Tahran'da bir otelde düzenlenen programda, Faz-3 çalışmalarına devam edilen COVIRAN Bereket, gönüllüler üzerinde uygulandı.

Aşı, Faz-3 için gönüllü olan Coronavirus ile Ulusal Mücadele Kurulu Üyesi Minu Muhriz, Sistan-Beluçistan Milletveklli Hüseyin Ali Şehriyari ve eski öğretim görevlisi Muhammed Ali Emirzerger'e yapıldı.

Bilim Kurulunun başında yer alan Muhammed Muhbir, yaptığı açıklamada, yerli aşı COVIRAN Bereket'in seri üretimine başladıklarını ve birkaç aya kadar ülkenin aşı sorununun kalmayacağını söyledi.

İran'da toplam vaka sayısı 2 milyon 479 bin 805'e, toplam can kaybı ise 71 bin 351'e ulaştı.

Kaynak: İLKHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.