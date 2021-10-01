DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Kosova-Sırbistan krizi NATO ile AB'nin masasında
Rus şirketi Gazprom’dan Avrupa’ya doğalgaz açıklaması
Vadeli doğal gaz piyasası açıldı
100 yıl aradan sonra ilk Çarlık düğünü
Ünlü ekonomist uyardı: Büyük kriz yaklaşıyor
Oğuzhan Asiltürk ne zaman, nereye defnedilecek? Oğuzhan Asiltürk hangi mezarlığa defnedilecek? Cenaze programı belli oldu!
72 yaşındaki Trabzonlu amatör futbolcu sahalara geri döndü
İran'dan İsrail'e ''Bahreyn ziyareti'' kınaması
Hem unvanı hem parayı reddeti
3600 ek gösterge zamlı maaşlar | 3600 ek gösterge ile öğretmen, polis, hemşire maaşı ne kadar artacak?
Ata tohumundan Cırgalan biberi; kilosu 65-70 lira
Doğu Karadeniz'de 4 ilden 1 milyar doları aşan ihracat
Engin Ardıç: Kemalistler zor durumda
Antalya Valiliği: Turist sayısı 7 milyonu aştı
Avustralya koronavirüs nedeniyle kapattığı sınırları yeniden açmaya hazırlanıyor

TIMETURK / DÜNYA / İran'dan İsrail'e ''Bahreyn ziyareti'' kınaması

İran'dan İsrail'e ''Bahreyn ziyareti'' kınaması

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in Bahreyn ziyaretini kınayarak, bu tür adımların bölgede istikrarsızlığa neden olacağını söyledi.

49 Dakika Önce
2021-10-01 16:43:02
İran'dan İsrail'e ''Bahreyn ziyareti'' kınaması

Hatibzade, İran Dışişleri Bakanlığı sitesinde yayımlanan yazılı açıklamasında, İsrail'in Manama Büyükelçiliği'nin resmi açılışına tepki gösterdi ve Lapid'in ziyaretini kınadı.

İsrail'in bölgedeki varlığına zemin hazırlayan her türlü gelişmenin istikrarsızlığa ve gerginliğe yol açacağını belirten Hatibzade, ziyaretin 'silinmeyecek' bir leke bıraktığını söyledi.

"Bahreyn yöneticilerinin siyonist rejimle ilişkileri normalleştirme doğrultusunda attıkları utanç verici adımlar bu ülkedeki halkın isteklerine ve görüşlerine aykırıdır. Bu tür adımlar siyonist rejime meşruiyet sağlamayacaktır. İsrail'in bölgedeki yıkıcı varlığını destekleyen her türlü planı kınıyoruz"

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, dün Bahreyn'i ziyaret ederek ülkesinin Manama Büyükelçiliğinin resmi açılışını yapmıştı. Açılış sırasında yaptığı konuşmada Lapid, "İsrail bugün Körfez'de büyük ve tarihi bir adım attı." demişti.

İsrail ile Bahreyn arasında 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalanmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
CANLI YAYIN