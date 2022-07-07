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İran'dan İngiliz diplomata casusluk suçlamasıyla gözaltı

İngiliz diplomat Giles Whitaker'ın füze denemesi yapıldığı belirtilen Kirman eyaletindeki yasak bölgeden toprak numunesi aldığı gerekçesiyle gözaltına alındığı kaydedildi.

14 Saat Önce
2022-07-07 00:04:35
İran'dan İngiliz diplomata casusluk suçlamasıyla gözaltı

İngiltere'nin Tahran Büyükelçi Yardımcısı Giles Whitaker'ın İran'da füze denemesi yapıldığı belirtilen bölgeden toprak numunesi topladığı gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi.

Tasnim Haber Ajansına göre, Whitaker ile yanındaki birkaç diplomat, Kirman eyaletindeki Şehdad çölünde füze denemelerinin yapıldığı belirtilen yasak bölgede toprak numunesi aldıklarının tespit edilmesi üzerine Devrim Muhafızları tarafından gözaltına alındı.

Whitaker'ın içinde olduğu iddia edilen aracın söz konusu bölgede Devrim Muhafızlarına ait insansız hava aracıyla görüntülendiği ifade edildi. Görüntüler, İran devlet televizyonu tarafından yayımlanırken, Whitaker'ın sınır dışı edileceği aktarıldı. AA .

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