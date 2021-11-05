İran'dan gündemi sarsacak kritik açıklama

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi'nin devlet medyasına yaptığı açıklamada, 'Şu ana kadar yüzde 60 saflıkta 25 kilogram uranyum ürettik. Bu, nükleer enerjiye sahip ülkeler dışında hiçbir ülkede yapılabilmiş bir şey değil' dedi.

İran'da 25 kilogram yüzde 60 saflıkta zenginleştirilmiş uranyum stoğuna ulaşıldığı açıklandı.

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi'nin devlet medyasına yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar yüzde 60 saflıkta 25 kilogram uranyum ürettik. Bu, nükleer enerjiye sahip ülkeler dışında hiçbir ülkede yapılabilmiş bir şey değil" dedi.

Nükleer silah sahibi olma hedefinin bulunmadığını açıklayan Tahran yönetimi, uranyum saflaştırma çalışmalarının sadece enerji üretiminde kullanılması için yapıldığını, Amerika Birleşik Devletleri'nin nükleer anlaşmaya dönmesi ve yaptırımlarını çekmesi durumunda bu durumun geri çevrilebileceğini açıklamıştı.

Fakat 13 Nisan'da İran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na (UAEA) gönderdiği mektupta yüzde 60 saflıkta uranyum zenginleştirmeye başlayacağını duyurmuş, bu açıklama Batılı ülkelerde endişe ile karşılanmıştı. Zira yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum üretiminin, nükleer silah üretiminde önemli bir adım olduğu ve İran'ın bu düzeyde zenginleştirmeyi gerektiren sivil bir ihtiyacının bulunmadığı savunuluyor.

Nükleer anlaşmada Tahran'ın saflaştırılmış uranyum üretme tavanı yüzde 3,67 ile sınırlı tutuluyor. Zira ülkelerdeki sivil ihtiyacı bu seviye karşılıyor. Bu seviye 2015'te imzalanan anlaşma sırasında İran'da yüzde 15 seviyesinde bulunuyordu. Bir nükleer bomba üretiminde kullanılması için ise saflığın yüzde 90'a ulaşması gerekiyor.

Eski Başkan Donald Trump yönetiminde 2018'de nükleer anlaşmadan çıkan ABD'de yeni Başkan Joe Biden İran ile yeniden masaya oturmaya sıcak bakıyor. Bununla birlikte Washington ile Tahran yaptırımların kaldırılması tarihi ve uranyum seviyesi konularında fikir ayrılığı yaşıyor.

Biden 31 Ekim'de konu hakkında yaptığı açıklamasında, İran'ın nükleer müzakerelere tekrar başlamak için hazır olduğuna yönelik "somut işaretler" bulunmadığını belirtmişti.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri ise çarşamba günü Avusturya'nın başkenti Viyana'daki nükleer anlaşma müzakerelerinin 29 Kasım'da yeniden başlayacağını belirtmişti.

Kaynak: Euronews Türkçe

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