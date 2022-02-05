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İran'dan flaş açıklama: Bazı konularda anlaşma sağlandı

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, nükleer müzakerelerde siyasi ve ekonomik konularda garanti verilmesiyle ilgili bazı anlaşmaların sağlandığını söyledi.

2 Saat Önce
2022-02-05 15:40:11
İran'dan flaş açıklama: Bazı konularda anlaşma sağlandı

Başkent Tahran'da bir programa katılan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, gazetecilere Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılan nükleer müzakerelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Abdullahiyan, İran müzakere heyetinin Batı tarafının somut garantiler vermesi ve Viyana'da sağlanacak anlaşmaya bağlı kalmaları için çaba gösterdiğini aktardı.

İran Dışişleri Bakanı, "Aracılar vasıtasıyla ABD tarafına net bir şekilde, iyi niyetlerini pratikte göstermeleri gerektiğini söyledik. Bize göre iyi niyet masada somut gelişmelerin olmasıdır. Yaptırımların bir kısmının fiili bir şekilde kaldırılması ABD tarafının iyi niyetinin bir göstergesi olabilir. Şimdi bunun olduğu söyleniyor. Kağıt üzerinde gerçekleşen iyidir ancak yeterli değildir." ifadelerini kullandı.

Yaptırımların kalkması ve garantilerin kendileri için temel konular olduğunu belirten Abdullahiyan, siyasi ve ekonomik konularda garanti verilmesiyle ilgili bazı anlaşmaların sağlandığını dile getirdi. .

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