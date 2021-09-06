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İran’dan Erbil’e uyarı: Gerekirse vururuz

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) bazı “terör gruplarını” ortadan kaldırmak için Irak'ın kuzeyini hedef alabileceklerini duyurdu.

21 Dakika Önce
2021-09-06 18:18:34
İran’dan Erbil’e uyarı: Gerekirse vururuz

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyine bağlı Nournews'in haberine göre, Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed Pakpur, Irak'ın kuzeyindeki terörist ve silahlı grupların İran'ın sınır bölgelerinde güvensizlik yaratmaya çalıştıklarını belirtti.

İran'a yönelik herhangi bir tehdide tolerans göstermeyeceklerini vurgulayan Pakpur, Erbil yönetimine seslenerek, "Toprağınızı terörist yuvası haline getirmeyin, gerekirse oralardaki teröristleri hedef alırız." dedi.

Pakpur, "Bölgedeki durum ve İran'ın terör gruplarına yönelik kararlı ve ezici bir yanıt verme olasılığı göz önünde bulundurulmalı ve bölge sakinleri kendilerini teröristlerin karargahlarından uzakta tutmalıdır." ifadelerini kullandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 8 Eylül 2018'de Erbil'de faaliyet gösteren İran-Kürdistan Demokrat Partisi'ne (İKDP) ait bir kampı balistik füzelerle vurmuştu. Saldırıda, aralarında üst düzey isimlerin de olduğu 16 İKDP'li ölmüş, yaklaşık 40 kişi yaralanmıştı.

İran tarafından terör örgütü olarak kabul edilen İKDP, İran'dan çekilmesinin ardından 1991'den bu yana KDP ve KYB'nin kendilerine verdiği kamplarda barınıyor.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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