İran'dan Bakü yönetimine 'İsrail' uyarısı

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Azerbaycan yönetimini herhangi bir 'aptalca ve cahil' adım atılmaması konusunda uyararak, Tahran'ın Azerbaycan'ın 'İsraillilerin eğlendiği bir yer' olmasını istemediğini açıkladı.

İran'ın Azerbaycan sınırında askeri tatbikat başlatmasından sonra iki ülke arasında ‘İsrail gerginliği' sürüyor.

Rus RT'nin haberine göre; İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Tahran'ın Azerbaycan'ın "İsraillilerin eğlendiği bir yer" olmasını istemediğini açıkladı.

Bakan Abdullahiyan yaptığı açıklamada, "İran ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler güçlü, ancak son zamanlarda Karabağ bölgelerinin kurtarılmasının bir sonucu olarak, terörist unsurların bu bölgeye girişine tanık olduk. İsrail güçleri Azerbaycan'da." dedi.

İran Savunma Bakanı Abdullahiyan, Azerbaycan yönetimini herhangi bir "aptalca ve cahil" adım atılmaması konusunda uyararak, “Azerbaycan tarafına bu konudaki endişelerimizi dile getirdik ve sınırlarımız yakınında İsrail varlığına müsamaha göstermeyeceğimizi vurguladık. Bölgede herhangi bir jeopolitik değişimi reddettik. Azerbaycan'ın İsraillilerin eğlendiği bir arenaya dönüşmesini istemiyoruz" dedi.

Abdullahiyan konuşmasını şöyle sürdürdü: “Kamyon şoförlerimizin sorunları ve ikisinin tutuklanmasıyla ilgili endişelerimizi dile getirdik ve sorunu diplomatik yollarla çözmeye çalışıyoruz.”





Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.