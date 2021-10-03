DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
BioNTech aşısı hakkında önemli araştırma: Oluşturduğu bağışıklık kısa sürede bitiyor
İran'dan ABD'ye bloke edilen 10 milyar doları serbest bırakın çağrısı
Politico: ABD, Türkiye’ye yaptığı gibi Hindistan’a da yaptırım uygulayacak mı?
Düzce'de tırtıl istilası
İran'dan Bakü yönetimine 'İsrail' uyarısı
Fransız Katolik Kilisesi'nde skandal: Binlerce pedofil kayıtlara geçti
Einstein’ın 1896 tarihli lise karnesinde dikkat çeken matematik dersleri detayı
'METE, hedefi 12'den vuracak'
Cezaevindeki çatışma büyüyor: Asker tanklarla girdi!
MHP kafilesinin bulunduğu midibüs kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var
Toplantıya giden MHP’lilerin midibüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
Burdur'da 4,2 büyüklüğünde deprem
' Taliban, Afganistan sınırlarına intihar bombacıları yerleştirecek'
İmran Han: 'ABD er ya da geç Taliban'ı tanıyacak'
Otomotiv devi Mitsubishi’de hileli denetim istifası

TIMETURK / DÜNYA / İran'dan Bakü yönetimine 'İsrail' uyarısı

İran'dan Bakü yönetimine 'İsrail' uyarısı

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Azerbaycan yönetimini herhangi bir 'aptalca ve cahil' adım atılmaması konusunda uyararak, Tahran'ın Azerbaycan'ın 'İsraillilerin eğlendiği bir yer' olmasını istemediğini açıkladı.

1 Saat Önce
2021-10-03 11:44:29
İran'dan Bakü yönetimine 'İsrail' uyarısı

İran'ın Azerbaycan sınırında askeri tatbikat başlatmasından sonra iki ülke arasında ‘İsrail gerginliği' sürüyor.

Rus RT'nin haberine göre; İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Tahran'ın Azerbaycan'ın "İsraillilerin eğlendiği bir yer" olmasını istemediğini açıkladı.

Bakan Abdullahiyan yaptığı açıklamada, "İran ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler güçlü, ancak son zamanlarda Karabağ bölgelerinin kurtarılmasının bir sonucu olarak, terörist unsurların bu bölgeye girişine tanık olduk. İsrail güçleri Azerbaycan'da." dedi.

İran Savunma Bakanı Abdullahiyan, Azerbaycan yönetimini herhangi bir "aptalca ve cahil" adım atılmaması konusunda uyararak, “Azerbaycan tarafına bu konudaki endişelerimizi dile getirdik ve sınırlarımız yakınında İsrail varlığına müsamaha göstermeyeceğimizi vurguladık. Bölgede herhangi bir jeopolitik değişimi reddettik. Azerbaycan'ın İsraillilerin eğlendiği bir arenaya dönüşmesini istemiyoruz" dedi.

Abdullahiyan konuşmasını şöyle sürdürdü: “Kamyon şoförlerimizin sorunları ve ikisinin tutuklanmasıyla ilgili endişelerimizi dile getirdik ve sorunu diplomatik yollarla çözmeye çalışıyoruz.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
CANLI YAYIN