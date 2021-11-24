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İran’dan 'BAE' açıklaması!

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile 'ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açma' konusunda anlaştıklarını bildirdi.

21 Dakika Önce
2021-11-24 19:54:12
İran’dan 'BAE' açıklaması!

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, BAE'deki temaslarına ilişkin bilgi verdi.

BAE Devlet Başkanı Diplomasi Danışmanı Enver Gargaş ve Devlet Bakanı Halife Şahin el-Marar ile görüştüğünü aktaran Bakıri, "İran-BAE ilişkilerinde yeni bir sayfa açma konusunda anlaştık." ifadelerini kullandı.

BAE resmi ajansı WAM'da yer alan haberde, Bakıri'nin Gargaş ve Marar ile bir araya geldiği görüşmede, "ortak çıkarlar doğrultusunda iyi komşuluk temeline dayalı ilişkileri geliştirmenin teyit edildiği" kaydedilmişti. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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