DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Erdoğan Putin'le görüşürken Kiev'de imzalar atıldı
Kapuska yemeğinin zamanı geldi!
Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nin yeni tabelası asıldı
Galatasaray, olaylı Marsilya maçından puanla döndü
Sanayi ve elektrik santrallerinde doğal gaza zam
AFAD personel alımı başladı mı? AFAD personel alımı ne zaman?
Kabız olan bebeğe zeytinyağı verilebilir mi?
Lavlar denizde 500 metreyi aşan dolgu yaptı!
Unun bozuk olduğu nasıl anlaşılır?
Bu besinler yağ yakıyor
İran'dan 'Azerbaycan' açıklaması: Şaşırtıcı ve esef verici
Hafızanıza ne kadar güveniyorsunuz?
Bütçe onaylandı; hükümet kapanmaktan kurtuldu
Tereyağını oda ısısında saklıyorsanız...
Çocukların 'esirgeyicisi' Kazım Karabekir Paşa

TIMETURK / DÜNYA / İran'dan 'Azerbaycan' açıklaması: Şaşırtıcı ve esef verici

İran'dan 'Azerbaycan' açıklaması: Şaşırtıcı ve esef verici

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ülkesiyle ilgili açıklamalarını 'şaşırtıcı ve esef verici' olarak nitelendirdi

2 Saat Önce
2021-09-30 23:27:00
İran'dan 'Azerbaycan' açıklaması: Şaşırtıcı ve esef verici

Azerbaycan'ın yeni Tahran Büyükelçisi Ali Alizade, Abdullahiyan'a güven mektubunun bir kopyasını sundu. Abdullahiyan, görüşmede Aliyev'in İran ile ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.

Aliyev'in açıklamalarını “şaşırtıcı ve esef verici” olarak yorumlayan Abdullahiyan, "Ülkelerin kendi sınırları dahilinde yaptıkları askeri tatbikatlar milli egemenlik hakları çerçevesindedir." ifadelerini kullandı.

"SİYONİST REJİME TAHAMMÜL ETMEYECEĞİZ"

Abdullahiyan, şunları söyledi:

“Siyonist rejimin sınırlarımızın yanındaki varlığına ve bu rejimin ulusal güvenliğimize karşı faaliyet yürütmesine tahammül etmeyeceğiz. Bununla ilgili gereken her türlü adımı atacağız."

Aliyev, 27 Eylül'de 2. Karabağ Savaşı'nın 1. yılında verdiği özel mülakatta, İran'a ait tırların yasa dışı şekilde işgalden kurtarılan Karabağ bölgesine gönderildiğini belirtmişti.

Azerbaycan'ın, işgalden kurtarılan bölgeye gönderilen İran tırlarını kontrol etmeye başlamasından hemen sonra İran'ın Azerbaycan sınırında tatbikatlara başladığına dikkati çeken Aliyev, "İlk olarak söylemeliyim ki her ülke kendi topraklarında istediği askeri tatbikatı yapabilir. Bu onun egemenlik hakkı. Buna kimse söz söyleyemez. Fakat bunu bir zaman kesitinde analiz ettiğimizde bunun hiçbir zaman olmadığını görüyoruz. Neden şimdi ve neden bizim sınırımızda? Bu soruları ben değil, Azerbaycan toplumu soruyor. Bu soruyu dünyadaki Azerbaycanlılar soruyor." ifadelerini kullanmıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade ise 28 Eylül'de yaptığı açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in Tahran'a yönelik açıklamalarını "şaşırtıcı" olarak nitelemişti.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
CANLI YAYIN