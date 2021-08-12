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İran'dan ''Afganistan'' kararı: Başkonsolosluk Kabil'e taşındı

İran, Afganistan'da Taliban ile hükümet güçleri arasındaki çatışmaların artması üzerine Mezar-ı Şerif Başkonsolosluğunu başkent Kabil'e taşıdı.

1 Saat Önce
2021-08-12 12:30:04
İran'dan ''Afganistan'' kararı: Başkonsolosluk Kabil'e taşındı

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İran'ın Mezar-ı Şerif Başkonsolosluğundan yapılan açıklamada, çalışmalara Kabil'de devam edilmesi kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca şartların normale dömesi halinde başkonsolosluğun yeniden Mezar-ı Şerif'e taşınacağı ifade edildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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