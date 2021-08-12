İran'dan ''Afganistan'' kararı: Başkonsolosluk Kabil'e taşındı
İran, Afganistan'da Taliban ile hükümet güçleri arasındaki çatışmaların artması üzerine Mezar-ı Şerif Başkonsolosluğunu başkent Kabil'e taşıdı.
2021-08-12 12:30:04
İran'ın Mezar-ı Şerif Başkonsolosluğundan yapılan açıklamada, çalışmalara Kabil'de devam edilmesi kararı alındığı belirtildi.
Açıklamada ayrıca şartların normale dömesi halinde başkonsolosluğun yeniden Mezar-ı Şerif'e taşınacağı ifade edildi.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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